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Göksel: Fiziksel olarak iyi göründüğümü fark ettim

Türkçe müziğin özgün isimlerinden Göksel, güzelliğini her zaman sorgulayan bir kadın olduğunu belirtti.

07.07.2017 - 07:26
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Göksel, yeni şarkısı ‘Tam Da Şu An’ ile Almanya’da yer alan radyolarda zirveye yerleşti. Bunun üzerine Almanya’da yayınlanan Türk dergisi Vitrin’e özel açıklamalarda bulundu.

"GÜZELLİĞİMİN SONRA FARKINA VARDIM"

Seksi, alımlı ve güzel bulunmasını değerlendiren sanatçı, “Açıkçası hep güzelliğini sorgulayan bir kadın oldum. Üniversite yıllarıma kadar yüksek numaralı gözlüklerle dolaştım. Sonraki dönemde fiziksel olarak iyi göründüğümü fark ettim” dedi.

"TÜRK POP MÜZİĞİ ARTIK BANA HİTAP ETMİYOR"

Kulüplerde çalan şarkıları dinlemediğini dile getiren Göksel, Türk pop müziğinin artık yeni bir şey sunmadığını anlatarak, “Eskiden bayılırdım artık bana hitap etmiyor. Her zaman dinlediğim isimler Yıldız Tilbe, Duman, Teoman’dır. Ben bir müzisyenim, tartışmak, gereksiz polemiklere girmek benim mizacıma uygun değil. Zaman içerisinde olduğum gibi bu şekilde kabul edildim” açıklamasını yaptı.

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