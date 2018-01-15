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Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ı sponsorların desteğiyle aldıklarını ve belediyeyle alakaları olmadığını belirtti.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 11:30..
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Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok

Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan resmi sözleşmeyi imzaladı. Başkan Göksel Gümüşdağ, düzenlene imza töreninde Arda'nın maliyetini sponsorların yardımlarıyla karşıladıklarını açıkladı.

"ARDA'YI SPONSORLARLA ALDIK"

Arda'nın sözleşme detaylarını aktaran Göksel Gümüşdağ: "Bugün, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'dan, dünyanın en iyi oyuncularından biri Arda Turan’ı transfer ediyoruz. Bu transferde emeği geçen tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Arda’nın Türkiye’ye dönmeye sıcak bakması bizim için önemliydi."

"Arda Turan yarım sezon için 2 milyon euro+bonus, önümüzdeki sezon için ise toplamda 4 milyon euro+bonuslar olarak sözleşme imzalamıştır.  Şampiyon olursak Barcelona’ya 300 bin euro ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Göksel Gümüşdağ: Belediyeyle alakamız yok VİDEO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle bir alakaları olmadığın altını çizen Gümüşdağ, "Bizim her zaman hedefimiz şampiyonluktur. Bu vizyonumuzun bir parçası. Belediye ile hiçbir bağlantımız yok, sponsorlarımız var, geçen sezon UEFA’dan 13 milyon euro, Cengiz Ünder transferinden 15 milyon euro kazandık. Arda kardeşimi bu sayede aldık.” dedi.

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