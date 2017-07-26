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Göksel'in lise fotoğrafı

Başarılı şarkıcı Göksel'in lise yıllığındaki fotoğrafı, herkesi şoke etti.

26.07.2017 - 09:33
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Pop müziğinin sevilen ismi Göksel'in lise yıllarına ait fotoğrafına "Bizim tanıyıp beğendiğimiz Göksel ile uzaktan yakından alakası yok" yorumları yapıldı.

LİSEDE KİLO SORUNU VARMIŞ

Göksel'in lise yıllığında kilo sorunundan, yemek düşkünlüğünden bahsedilirken bazı ifadelerin şaka ile hakaret arasında gidip geldiği de göze çarpıyor.

Göksel'in lise fotoğrafı

"SINIFIMIZIN ASSOLİSTİ"

Number One'ın ortaya çıkardığı yıllıkta arkadaşları Göksel hakkında şunları yazmış: "Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadaşımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

Başarılı şarkıcı Göksel FOTO GALERİ

Göksel'in lise fotoğrafı

Göksel'in lise fotoğrafı

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