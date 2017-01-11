Göktaşı Dünya'yı teğet geçti

Dünya, bir faciadan döndü. ‘2017 AG13’ adı verilen asteroid, gezegenimizin 193 bin kilometre yakınından geçti.

Uzmanlar uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2017 AG13’ün Dünya’ya yakınlığının oldukça tehlikeli olduğunu söyledi.

15 İLA 34 METRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

2017 AG13’ü önemli kılan şey ise asteroidin 24 saat öncesine kadar saptanamamış olması.. 15 ila 34 metre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen asteroid bir yerleşim birimine düşmesi durumunda büyük bir faciya neden olabilecekti. 2017 AG13, gezegenimizi teğet geçmeden 24 saat önce Arizona Üniversitesi’nin ‘Catalina Sky Survey’ isimli birimi tarafından saptandı.