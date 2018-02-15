'Gökteki Bütün Kuşlar' okurlarla buluştu

Charlie Jane Anders’ın romanı Gökteki Bütün Kuşlar, Türkçe baskısıyla okurlarını bekliyor.

Çevirisi M. Boran Evren’in imzasını taşıyan roman, kuşlarla konuşabilen cadı Patricia ve çılgın bilim adamı Laurence’ın hikayesini anlatıyor.

Yurtdışında 2016 yılında Tor Books tarafından yayınlanan eser, fantezi ve bilimkurgu arasındaki sınırı aşması nedeniyle aldığı övgülerin yanı sıra pek çok saygın ödülün ağırlığını da taşıyor. “En İyi Roman” dalında Locus, Nebula ve Crawford ödüllerine layık görülen eser; dostluk, dışlanma ve yetişkinliğe geçiş gibi önemli temaları işliyor.

Romanın yaratıcısı Charlie Jane Anders, edebiyat alanında oldukça üretken bir geçmişe sahip. Bilimkurgu sitesi io9.com’un kurucu editörlerinden biri olan Anders, şimdiye dek dergilerde ve antolojilerde yayımlanan yüzden fazla kısa hikayenin yazarı.

Charlie Jane Anders

Daha önce “Six Months, Three Days” adlı uzun öyküsüyle Hugo Ödülü’nü alan Anders, edebi yönünün yanında cinsiyet ayrımcılığı ve AIDS gibi konulardaki aktivizmiyle de öne çıkıyor.

Yazar: Charlie Jane Anders

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: M. Boran Evren

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 384

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