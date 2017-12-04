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Gökten düşen mavi turnaya halk sahip çıktı

Aç ve yorgun mavi turnanın göç sırasında Erzurum'da bir kahvenin önüne düşmesi üzerine halk yardımına koştu.

DHA | 04.12.2017 - 08:35..
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Erzurum'un Oltu ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki bir kahvenin önüne düşen aç ve yorgun turna için halk adeta seferber oldu. Kahveden çıkıp yaralı turnayı alarak sobanın yanına getiren ve karnını doyuran iş yeri sahibi Arslan'ın bilgi vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri göçmen kuşu alarak tedavisinin yapılması için Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü.

Gökten düşen mavi turnaya halk sahip çıktı

"KAÇACAK HALİ BİLE YOKTU"

Oltulular, ilk kez bir mavi turnayı bu kadar yakından gördüklerini söyledi. Mavi turnaya müşterileri ile birlikte şefkat elini uzatan Arslan, şöyle dedi:

"Camın önünde oturan müşteriler kahvenin önüne gökyüzünden bir şeyin düştüğünü görünce önce korktu. Sonra bunun bir kuş olduğunu görünce hemen yanına gittik. Çok bitkin bir haldeydi. Bizden kaçacak hali bile yoktu. Hemen kahveye alıp sobanın yanına koyduk. Sonra su ve yem verip karnını doyurduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdik. Sağ olsunlar gelip turnayı teslim aldılar. İnşallah iyileşir."

Milli Parklar görevlileri, halka duyarlılığından dolayı teşekkür ederek turnayı teslim aldı.

Gökten düşen mavi turnaya halk sahip çıktı

Gökten düşen mavi turnaya halk sahip çıktı

Gökten düşen mavi turnaya halk sahip çıktı

Gökten düşen mavi turnaya halk sahip çıktı

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