Gökyüzünde tavla oynayan pilotlar

Altınordu ilçesinde Kadir Mert ile Tunahan Korucu, kentin "seyir terası" olarak adlandırılan Boztepe'ye çıkarak paraşütle tandem uçuşu (pilot ve yolcuyla yapılan uçuş) gerçekleştirdi.

Yanlarında tavla da götüren iki pilot havalandıktan bir süre sonra tavla oynamaya başladı. Uzun süre havada kalan iki pilot daha sonra kumsala indi.

"TAVSİYE EDERİZ"

Kadir Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişiklik olması için böyle bir şey yaptıklarını belirterek "Bizim için de güzel bir tecrübe oldu. Havada tavla oynamak da çok güzelmiş. Bu işi yapanlara tavsiye ederim." dedi.