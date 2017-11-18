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Gökyüzüne penis çizen Amerikan pilotlarına soruşturma

ABD'de Okanogan County üzerinde bir savaş uçağının gökyüzüne penis çizmesiyle ilgili Whidbey Island Donanma Hava Üssü'nden açıklama geldi.

18.11.2017 - 14:43
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DONANMA ÜSSÜNDEN AÇIKLAMA: KABUL EDİLEMEZ

ABD'de Washington eyaletine bağlı Okanogan County üzerinde bir savaş uçağının gökyüzüne penis çizmesiyle ilgili olarak Whidbey Island Donanma Hava Üssü'nden açıklama geldi. Üssün sözcüsü Thomas Mills, pilotların bu eyleminin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Gökyüzüne penis çizen Amerikan pilotlarına soruşturma

Ayrıca uçuş ekibiyle ilgili soruşturma da başlatılırken, Sözcü Mills penis şeklinin Boeing EA-18G Growlers uçağıyla çizildiği bilgisini verdi.

"BUNUN HESABINI VERECEKLER"

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; BBC'ye konuşan Sözcü Thomas Mills "Donanmanın bakışına göre biz mürettebatımızı en yüksek standartlara göre belirleriz ve bu kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu. Mills, "Bunun eğitim değeri sıfır ve uçuş ekibi bunun hesabını verecek" diye devam etti.

Gökyüzüne penis çizen Amerikan pilotlarına soruşturma

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