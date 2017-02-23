Gölbaşı'da feci kaza: 4 ölü

Kaza, saat 16.40 sıralarında Gölbaşı- Adıyaman Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 02 TA 712 plakalı otomobil ile dorsesinde traktör bulunan 02 HR 499 plakalı TIR, Köprü mevkinde çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞ YARALANDI

Çarpışmayla otomobil hurda yığınana dönerken, TIR ise şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.