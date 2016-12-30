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Gölcük'te karayolunda heyelan

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde D-130 karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü.

DHA | 30.12.2016 - 04:04
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Gölcük'te karayolunda heyelan

Bugün gece saatlerinde D-130 karayolu Gölcük Ulaşlı mevkiinde yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü. Kopan kaya parçaları yola döküldü. Bu sırada yoldan geçen bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Heyelan nedeniyle İzmit istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri yolda önlem alırken, kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Gölcük'te karayolunda heyelan

90 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bu arada, ana hatlarda meydana gelen arızalar nedeniyle Gebze bölgesi başta olmak üzere Kartepe, Körfez, Kandıra, Dilovası, Başiskele, İzmit ve Karamürsel ilçelerindeki 90 mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Ekiplerin elektrik arızalarını gidermeye çalıştığı belirtildi.

Gölcük'te karayolunda heyelan

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