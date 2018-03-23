Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu katılan bin 688 uzman erbaş, düzenlenen törenle mezun oldu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kendi egemenlik haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayarak, "Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar" dedi.

1 ABD Deyrizor'da kalıcı olmaya niyetli ABD Suriye'deki petrol yatağı olan Deyrizor bölgesini YPG'ye destek bahanesiyle kuşatmaya devam ediyor. ABD'nin son hamlesi bölgede tam teşekküllü üs kurmaya yönelik atılan adım oldu.

2 Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak Almanya’daki en büyük yayın kuruluşu olan Axel Springer, Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini elden çıkarma kararını yeniledi.

3 AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı Zeytin Dalı Harekatı'nı hala sindiremeyen Avrupa Birliği, Belçika'da yapılan zirvede yine Türkiye'yi hedef aldı. Akdeniz ve Ege'de yapılan tatbikatlar için 'yasa dışı' açıklaması yapıldı.

4 ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefleri arasında yer alan Menbiç hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Çekilmek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

5 PKK Sincar'dan çekiliyor PKK yerel kaynakları terör örgütünün Sincar'dan çekildiğini doğruladı.

6 Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire ABD'de yönetim krizi büyüyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren istikrarı sağlayamayan Trump, çözümü görevden almalar ve istifa ettirmelerde aramaya devam ediyor.