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Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA | 23.03.2018 - 22:07..
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Akşam saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Enes Çelik idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile Berat Berkay Yılmaz idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada, sürücü Berat Berkay Yılmaz, eşi Gökçe Karabayır Yılmaz, baldızı Simge Karabayır ile diğer otomobilin sürücüsü Enes Çelik yaralandı.

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

Gölcük'te trafik kazası: 4 yaralı

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