Gölcük'ün havadan çekilen fotoğrafları büyüledi

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, özellikle hafta sonlarında tatilcilerin akınına uğruyor.

Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkarıyor. Kış boyunca beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkının havadan 'drone' ile çekilen görüntüleri görenleri hayran bırakıyor.

Etrafı çam ormanlarıyla çevrili Gölcük'te değişik açılardan havadan çekilen görüntülerde eşsiz manzara bir kez daha ortaya çıktı. Güneş batarken çekilen ve buz tutan göl ile karla kaplı çam ormanlarının birleştiği fotoğraflar kartpostalları aratmadı