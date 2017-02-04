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Gölcük'ün havadan çekilen fotoğrafları büyüledi

Bolu'da çam ormanlarının arasında saklı olan Gölcük Tabiat Parkı'nın drone ile çekilen görüntüleri, doğal güzelliğini gözler önüne serdi

04.02.2017 - 12:53
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Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, özellikle hafta sonlarında tatilcilerin akınına uğruyor.

Gölcük'ün havadan çekilen fotoğrafları büyüledi

Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkarıyor. Kış boyunca beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkının havadan 'drone' ile çekilen görüntüleri görenleri hayran bırakıyor.

Gölcük'ün havadan çekilen fotoğrafları büyüledi

Etrafı çam ormanlarıyla çevrili Gölcük'te değişik açılardan havadan çekilen görüntülerde eşsiz manzara bir kez daha ortaya çıktı. Güneş batarken çekilen ve buz tutan göl ile karla kaplı çam ormanlarının birleştiği fotoğraflar kartpostalları aratmadı

Gölcük'ün havadan çekilen fotoğrafları büyüledi

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