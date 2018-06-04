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Goldman Sachs Türkiye'nin büyüme hızından rahatsız

Goldman Sachs analistlerine göre, Türkiye'de büyüme yanlısı ekonomi politikasının devam etmesi, seçim sonrası ekonomik görünüm için önemli bir risk.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 09:39..
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Clemens Grafe ve diğer Goldman Sachs analistleri tarafından Cuma günü yazılan nota göre, Türkiye'de büyüme yanlısı ekonomi politikasının devam etmesi ve faiz artışlarının yalnızca TL'yi kontrol altında tutmak için kullanılması, veya büyümeyi yüksek tutmak adına faizlerin erken bir zamanda indirilmesi durumunda şirketin beklentisi, politikanın enflasyonu aşağı çekmede daha az etkili hale geleceği yönünde olacak.

"SEÇİM SONRASI İÇİN RİSK"

Notta, "Politika yapıcılarının büyümede gerçekleşecek ılımlılaşmayı tolere etmeye ne kadar istekli oldukları, Türkiye'de seçim sonrası ekonomik görünüm için önemli bir risk olmayı sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

Goldman Sachs Türkiye'nin büyüme hızından rahatsız

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