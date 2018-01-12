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Göle atlayan genç kızı el ele vererek kurtardılar

Adana'da polis ekipleri, psikolojik sorunlarından dolayı Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan Fadime Ö.,'yü ölümden kurtardı.

DHA | 12.01.2018 - 08:49..
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Bir süreden bu yana psikolojik sorunları olan 25 yaşındaki Fadime Ö, Çukurova ilçesi Seyhan Baraj setinin üzerinden göle atladı. Genç kadını görenler polisi aradı.

Bunun üzerine, çok yakın bir noktada bulunan Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, botla Fadime Ö,'nün atladığı yere gitti. Sudan çıkarılıp bota alınan genç kıza ilk müdahaleyi polis yaptı.

Göle atlayan genç kızı el ele vererek kurtardılar

POLİS BERESİ TAKTILAR

Kıyıya getirilen genç kızın, ayakkabıları ve çorabı çıkarıldı. Polis şoka giren Fadime Ö,'nün başına kendi beresi giydirdi. Üzerine battaniye örtülen genç kız için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bot içindeki kıza ilk müdahaleyi yaptı. Polisler, sedyeye alınan genç kızı, el ele tutuyarak kıyıdan çıkardı. Kurtarılan Fadime Ö. ambulansla hastaneye götürüldü.

 

Göle atlayan genç kızı el ele vererek kurtardılar

Göle atlayan genç kızı el ele vererek kurtardılar

Göle atlayan genç kızı el ele vererek kurtardılar

Göle atlayan genç kızı el ele vererek kurtardılar

Göle atlayan genç kızı el ele vererek kurtardılar

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