Kimiler sahip oldukları evcil hayvanlara işkence yaparken, kimileri ise doğada zor durumda olan vahşi hayvanlara yardım ediyor.

KÜREKLE ŞAHİNİ KURTARDI

Görüntülerde; göle düşen ve kanatları ıslandığı için tekrar uçmakta zorlanan şahine, botta olan bir kadın botun küreğini uzatarak yardım ediyor.

Göle düşen şahini kurtaran kadın VİDEO

Kadının uzattığı küreğin silindir kısmına pençeleriyle tutunan şahin, daha sonra kadının bileklerinde bir süre duruyor. Bu sırada ise içgüdüsel olarak sağlam durmak için pençeleriyle kadının bileklerini kanatıyor.