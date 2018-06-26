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Gole heyecanlanan sunucu kalp krizinden öldü

Dünya Kupası'nda Mısır'a 2-1 yenilen Suudi Arabistan'ın son dakika golüne heyecanlanan sunucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

AA | 26.06.2018 - 07:23..
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Mısırlı futbol yorumcusu ve eski Ez-Zemalik takımı oyuncusu Abdurrahim Muhammed, Suudi Arabistan'ın son dakikada Mısır'a attığı golün ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SON DAKİKA GOLÜNE HEYECANLANDI

Devlet Televizyonu Özel Kanallar Bölümü Başkanı Üsame Behnesi, basına yaptığı açıklamada, Muhammed'in, Rusya 2018 Dünya Kupası A Grubu'ndaki Suudi Arabistan-Mısır karşılaşmasını En-Nil kanalında yorumlamaya hazırlanırken son dakikada Suudi Arabistan takımının attığı ikinci gol nedeniyle heyecana kapılarak kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Gole heyecanlanan sunucu kalp krizinden öldü

Basında ise Abdurrahim Muhammed'in, Suudi Arabistan'ın maçın son dakikalarında attığı ikinci golün ardından kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı haberleri yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN MAÇI KAYBETTİ

Rusya'daki Dünya Kupası müsabakaları kapsamında A Grubu maçında Suudi Arabistan'la karşılaşan Mısır, son dakika golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

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