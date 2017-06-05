Gölköy kaymakamı ilçe halkından özür diledi

Yardıma muhtaç yaşlı bir çiftin evine konuk olan Ordu'nun Gölköy İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, karşılaştığı manzara karşısında mahçup oldu.

Kaymakam Kaldırım, aileyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "Teravih namazından sonra yaşlı bir teyzemizi ziyaret ettik. Teyzemizin eşi ile birlikte kaldığı bu yeri görünce, ilçenin başı olarak görevimi tam ve bihakkın yapamadığımı gördüm. Daha çok çalışmamız, daha az dinlenmemiz gerekiyor. Başta teyzemiz ve eşi olmak üzere tüm Gölköy halkından özür dilerim. Haklarınızı helal ediniz." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Birçok kişi, Kaldırım'a duyarlılığından dolayı yorumlarıyla destek verdi.

İlçede göreve başladığı günden beri halkla iç içe olan, çobanları yaylalarda ziyaret edip onlarla oturup yemek yiyen, köyleri gezerek sorunları yerinde görüp çözmeye çalışan Kaymakam Kaldırım, büyük ilgiyle karşılandı.





Ramazan ayı nedeniyle kurum amirlerine, muhtarlara, okul müdürlerine ve imamlara iftarlarını ilçedeki fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlarla açması için de talimat veren Kaymakam Tuncay Kaldırım, kendisi de her akşam rastgele bir ailenin iftar sofrasına misafir oluyor.

Erzurum Valiliği'nde Kaymakam adayı iken geçen 2 Ocak'ta Ordu'nun Gölköy İlçe Kaymakamlığı'na vekaleten atanan Tuncay Kaldırım, 4 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı'nın Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara ilişkin kararnamesiyle de asaleten ataması yapıldı.