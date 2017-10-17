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Gömleği vidanjöre sıkışan adam hayatını kaybetti

Kınık'ta 20 gün önce gömleği vidanjörün mafsalına sıkışan ve ağır yaralanan 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

17.10.2017 - 19:13
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İzmir Kınık'ta yaşayan Hüseyin Avcı, geçen 27 Eylül'de akşam saatlerinde, muhtarlığa ait vidanjörü traktörünün arkasına takıp, Fatih Mahallesi Yakındeğirmen Küme Evleri'nde oturan Gülender Apaydın'ın evinin foseptiğini boşaltmaya gitti.

GÖMLEĞİ MAFSALA SIKIŞTI

Çalışmaya başlayan Avcı, bir anlık dalgınlığı sonucu gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırdı.

Cildinden parça kopup, ağır yaralanan Avcı'nın feryadına evsahibi Gülender Apaydın koştu. Apaydın, vidanjörü durdurup, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, buradaki ilk müdahalesinin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gömleği vidanjöre sıkışan adam hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Avcı'nın mafsala dolanan vücut derisi parçası ise, Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer tarafından yerinden alınarak, Kınık Belediyesi'ne ait hasta nakil aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede deri, tekrar yerine dikildi.

Buradan da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Avcı, dün saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Gömleği vidanjöre sıkışan adam hayatını kaybetti

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