taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.394
USD
3,7094
EURO
4,3839
ALTIN
153,61
PETR
56,6700

Gonca Akkuş'tan Ebru Şallı’ya 70 binlik dava

Evli işadamı Uğur Akkuş ile görülen Ebru Şallı hakkında 2. kadın suçlaması yapıldı.

11.10.2017 - 08:08
  1. Haberler
  2. Magazin

Gonca Akkuş'tan Ebru Şallı’ya 70 binlik dava

Gonca Akkuş, 10 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Akkuş ile aşk yaşayan manken Ebru Şallı'ya 70 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"EBRU ŞALLI YÜZÜNDEN DIŞARIYA ÇIKAMIYORUM"

Avukatı Ayşegül Topdemir aracılığıyla İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Gonca Akkuş'un dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Ebru Şallı evli olduğunu bildiği halde eşimle ilişki yaşadı. Bunu kamuoyuna açıklayıp beni küçük düşürdü. Kadınlık gururum incindi. Bu ilişki yüzünden dışarı çıkamaz hale geldim."

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile birlikte olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: "Saygın ve seviyeli bir ilişkimiz var."

Gonca Akkuş'tan Ebru Şallı’ya 70 binlik dava

İlginizi Çekebilir
Erkan Kolçak Köstendil Cansu Tosun'u istiyor
Erkan Kolçak Köstendil, bir yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Cansu Tosun’u ailesinden istemek için Antalya’ya gidiyor.
İranlı kadınlar Alişan'a evlenme teklifi etti
İran’da arkadaşının restoran açılışına giden Alişan, 11 kadından evlenme teklifi aldı.
Taksici Gözde Kansu'yu dolandırdı
Oyuncu ve sunucu Gözde Kansu, nasıl dolandırıldığını sosyal medya hesabından anlattı.
Sıfır makyaj Serenay Aktaş
Survivor'dan elendikten sonra oyunculuk hedefine yönlenen Serenay Aktaş'ın makyajsız fotoğrafını çok beğenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

145
Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

306
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

52
Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

9
Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

80
CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

CHP'de delege seçiminde arbede yaşandı

34
Can Dündar vatan hainliğini sevdi

Can Dündar vatan hainliğini sevdi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM