Gonca Akkuş'tan Ebru Şallı’ya 70 binlik dava

Gonca Akkuş, 10 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Akkuş ile aşk yaşayan manken Ebru Şallı'ya 70 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

"EBRU ŞALLI YÜZÜNDEN DIŞARIYA ÇIKAMIYORUM"

Avukatı Ayşegül Topdemir aracılığıyla İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Gonca Akkuş'un dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Ebru Şallı evli olduğunu bildiği halde eşimle ilişki yaşadı. Bunu kamuoyuna açıklayıp beni küçük düşürdü. Kadınlık gururum incindi. Bu ilişki yüzünden dışarı çıkamaz hale geldim."

Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile birlikte olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: "Saygın ve seviyeli bir ilişkimiz var."