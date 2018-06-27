Gonca Vuslateri ve Mehmet Turgut komşu oldu

2015’te Tayland’ın Phuket adasında evlendiği Edip Burak Ertoğan’dan da 1 ay önce sürpriz şekilde boşandı. Hayatında birinin olmaıdğını söyleyen Gonca Vuslateri, eski aşkı Mehmet Turgut'la görüntülendi.
Ayrılık sonrası Ulus’tan Cihangir’e dönen Gonca Vuslateri önceki akşam eski mahallesindeydi. Yanında Mehmet Turgut vardı.
"MEHMET ARTIK KOMŞUM"
Gonca Vuslateri flaşların patlamasıyla telaşlandı. Eski sevgilisi Mehmet Turgut ile oturduğu kafeden kalktı. Bir zamanlar “Mehmet’i tanımadan önce aşka inanmıyordum” diyen Gonca Vuslateri şöyle konuştu: “Kendisi artık komşum. Bundan sonra bizi daha sık görürseniz, şaşırmayın.”