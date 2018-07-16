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Google 15 Temmuz'u unuttu

Her özel güne doodle yapan Google, Türkiye'nin demokrasi bayramı 15 Temmuz'u görmezden geldi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 09:49..
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Ensonhaber'in dışındaki tüm haber siteleri, SEO kasıp tık artırmak için Google'ın hazırladığı doodle çalışmalarını haber yapar. Hatta bugünün doodle'ı Müzeyyen Senar oldu. Biz de Google'ın yapmadığı doodle'ı hatırlatmak istedik.

Google 15 Temmuz'u unuttu

15 TEMMUZ DOODLE'I YAPILMADI

Her bir gün için yaptığı tasarımlar ile bilinen Google'ın doodle uygulaması, dünya üzerindeki önemli günleri hatırlatmak için yapılıyor. Özellikle Google yazısının üzerine yapılan bu sembol, genelde önemli bir güne veya önemli bir kişinin doğumu/ölümüne ithaf ediliyor, ancak her güne ithaf edilen doodle 15 Temmuz için yapılmadı.

YENİ YIL VİDEOSUNDA DA UNUTULMUŞTU

Google'ın 15 Temmuz'u unutuşu bir ilk değil. Daha önce de 2016'yı bitirip 2017'ye geçtiğimiz günlerde, yılın önemli anlarının yer aldığı videoda 15 Temmuz'a bir kare dahi yer verilmemişti.

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