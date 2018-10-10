Google 2 yeni telefon modelini tanıttı

Google'dan iki telefon birden geldi: Biri Google Pixel 3, diğeri de büyük ekranlı modeli Pixel 3 XL. Bazı farklar dışında Google Pixel 3 XL modeli Google Pixel 3 ile aynı özelliklere sahip.

İlk olarak ekran boyutunun 6.3 inç ve çözünürlüğün de 2960x1440 piksele yükseldiğini belirtelim. Bu modelde çentik tasarımına geçiş yapılarak daha agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş.

900 DOLARDAN BAŞLIYOR

Batarya ise 3430mAh kapasiteye sahip. Bellek tarafında 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri mevcut. Google Pixel 3 XL modeli 900 dolardan başlıyor.

EKSTRA KAMERASI YOK

Kameralara geçtiğimizde ise üçlü hatta dörtlü kamera sistemlerini görmeye başladığımız şu günlerde Google tek tabanca devam etmeyi tercih ediyor. 12.2 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera OIS ile desteklenmiş. 2160p 30 fps video kaydedebilen bu kamera, 1080p çözünürlükte 30,60,120 fps ve 720p çözünürlükte 240 fps videolar kaydedebiliyor.

Pixel Stand Google yeni telefonları için bir de kablosuz şarj standı geliştirdi. Pixel Stand üzerine telefonu koyduğunuz zaman kablosuz şarj başlıyor. Ayrıca telefon Smart Display akıllı hoparlörü gibi çalışıyor ve sesli olarak komutlarınızı yerine getirebiliyor, ekranda bilgiler sunabiliyor.

Modelin fiyatı ise 899 dolar olarak listelendi.