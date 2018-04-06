Google çalışanları Pentagon ortaklığına karşı ayaklandı

Google'ın içinde üst düzey mühendislerinin de olduğu 3100'den fazla çalışanı, ABD'nin insansız hava araçlarıyla (İHA'lar) düzenlediği operasyonlarda kullanılabilecek yazılım geliştirmeyi reddettiklerine dair bir mektuba imza attı.

Google CEO'su Sundar Pichai'a gönderilen mektupta, çalışanlar, şirketin, Pentagon'un İHA'larla ilgili 'Project Maven' isimli yapay zeka projesinde yer almaya son vermesini talep etti.

ÖLÜME YOL AÇMAK KABUL EDİLEMEZ

'Project Maven'ın Google'ın şirket değerleriyle çeliştiği söyleyen çalışanlar, "Amerikan hükümetine askeri keşif teknolojisi geliştirmenin ölümcül sonuçları olabilir ve bu kabul edilemez bir şey" diyerek şu vurguyu yaptı:

"Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Google ne kendisinin ne de sözleşmeli ekiplerinin asla ve asla savaş teknolojisi inşa etmeyeceğini beyan eden net bir politika oluşturmalı, yayımlamalı ve uygulamalı."

"MARKA DEĞERİMİZE BÜYÜK ZARAR"

CEO'ya, yapay zekanın taraf tutup silah haline geleceğine dair korkuların arttığı dönemde Google'un zaten kamuoyunun güvenini korumakta zorlandığı, üstüne bu projenin Google markasına ve yetenek için rekabet etme becerisine onarılmaz hasarlar vereceği uyarısı yapıldı.

PENTAGON-GOOGLE İLİŞKİSİ

Nisan 2017'de kurulan 'Project Maven', İHA'ların çektiği görüntüleri analiz edecek, görüntülerdeki cisimleri tanımlayacak bir yapay zeka yazılımı geliştirilmesine yönelik gözüküyor. Ancak 'İşlevler Arası Algoritma Savaş Ekibi' diye de bilinen proje, Pentagon'un büyük verinin işlenmesi ve makinelerin öğrenmesi sürecine entegrasyonunu da öngörüyor.