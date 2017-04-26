taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.635
USD
3,5775
EURO
3,9167
ALTIN
145,39
PETR
52,0100

Google, Cassini uzay aracını doodle yaptı

Google, Cassini (Cassini-Huygens) uzay aracı için özel logo hazırladı.

26.04.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

f

Google ana sayfasında yer alan "doodle"da, uzay aracının Satürn'ü görüntülemesi esprili şekilde anlatılıyor. Satürn'e gönderilen iki parçalı insansız uzay aracı, astronomlar Giovanni Cassini ve Christiaan Huygens'ın adını taşıyor.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'yi uyarıyoruz

92
Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

22
Uber 2020 için uçan araçlar alacak

Uber 2020 için uçan araçlar alacak

12
ABD denizaltısı Güney Kore'de

ABD denizaltısı Güney Kore'de

5
Adana'da erkek arkadaşıyla tartışan kız göle atladı

Adana'da erkek arkadaşıyla tartışan kız göle atladı

6
Falezlerden iki kez atlayan genç kız yaralı kurtuldu

Falezlerden iki kez atlayan genç kız yaralı kurtuldu

4
ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM