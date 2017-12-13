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Google Çin’de yapay zeka merkezi açıyor

Google; yapay zeka için çalışmalarına Çin'de start verecek.

DHA | 13.12.2017 - 12:48..
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Google Çin’de yapay zeka merkezi açıyor

Google arama motoru Çin’de devlet tarafından bloke edilmiş olmasına rağmen, teknoloji devi ülkede bir yapay zeka (AI) merkezi açarak AI konusundaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

ÇİN'DEN DESTEK SİNYALLERİ

Google’dan yapılan açıklamada yeni yapay zeka tesisinin Asya’da türünün ilk örneği olacağını ve yerel insan kaynağı istihdam etmeyi amaçladıklarını söyledi. Çin de yapay zeka konusunda ABD’ye yetişmek adına konuya destek göstereceğinin sinyallerini verdi.

Google Çin’de yapay zeka merkezi açıyor

Geçtiğimiz hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Komünist Partisi’nin toplantısında “big data uygulamalarının hızlandırılması” konusunda yetkililere çağrı yapmıştı. Temmuz ayında Çin ulusal yapay zeka planı açıklamış ve ABD’ye bu alanda yetişme hedefi için çağrı yapmıştı.

ARAŞTIRMALAR YAPILACAK

Google’ın Çin’de açacağı yapay zeka merkezinde otonom araçlardan otomatize edilmiş fabrikalara, çeviri yazılımlarından yüz tanıma yazılımlarına birçok farklı teknoloji üzerinde araştırmalar yapılacak.

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