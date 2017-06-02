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Google Danimarka'dan arazi aldı

Apple ile Facebook'un ardından arama motoru devi Google da Danimarka'da veri merkezi kurmak için harekete geçti.

02.06.2017 - 07:26
  1. Haberler
  2. Teknoloji

GOOGLE

İnformation gazetesinin haberine göre, arama motoru devi Google, Fredericia kentinde Prinsessens Kvarter (Prensesin Semti) adlı endüstri bölgesinden satın aldığı 73,2 hektar arazi için 65 milyon krondan (35 milyon TL) fazla para ödedi.

YENİ VERİ MERKEZİ

Google'ın satın aldığı araziyi ana şirketi Alphabet Inc.'in sahibi olduğu Danimarkalı şirket Dapsi ApS üzerinden satın aldığını yazan İnformation gazetesinin konuyla ilgili sorusunu Google firması yazılı olarak şöyle yanıtladı:

"Fredericia"da 73,2 hektar büyüklüğünde arazi aldık. Şu an için araziyi kullanmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor ama ihtiyaç duyulduğu takdirde, Avrupa'daki veri merkezlerimizi genişletme olanağını garanti altına almak istiyoruz. Yakın gelecekte bu konuyla ilgili bir karar vermeyi beklemiyoruz."

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Kurulacak dev veri merkezlerinin Danimarka'nın elektrik tüketimi ve buna bağlı olarak karbondioksit salınımını büyük ölçüde artıracak olması, bu tesislerin ülke için ne kadar yararlı olduğu tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Facebook'un kuracağı veri merkezinin normal şartlarda 330 bin hanenin elektriğine bedel bir tüketimi olacağı hesapları yapılıyor. Bunun yanı sıra Danimarka'nın veri merkezlerinin elektrik ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı da ülkede tartışma konusu oldu.

Apple'ın Viborg kentinde devam eden inşaatı ve Facebook'un da Danimarka'nın 3'üncü büyük şehri Odense'de inşa etmeyi planladığı veri merkezinin yanı sıra Google'ın da dev bir merkez yaptırması durumunda doğacak enerji talebinin yanı sıra çıkartacağı karbondioksit, çevre yanlısı partileri endişelendiriyor.

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