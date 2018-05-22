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Google depoladığı bilgileri etkilemek için kullanacak

İngiliz gazetesi The Times, google'ın, gelecekte, elindeki verilerle insanları manipüle etmeyi planladığını iddia etti.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 07:24..
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The Times gazetesi google hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Gazete Google'ın X adındaki gizli araştırma birimi tarafından 2016 yılında hazırlanan sekiz dakikalık bir videonun dışarıya sızdığını bildirdi.

Bu videoda google'ın insanlar üzerindeki manipülasyon planından bahsedildiği öne sürülüyor.

"VERİLERİ KULLANDIĞI BİR GELECEK HAYAL EDİYOR"

Haberde, "Google, insanların davranışlarını manipüle etmek ve tüm canlıların faydasına olacak sonuçlar elde etmek için bireyler hakkında topladığı devasa büyüklükteki verileri kullandığı bir gelecek tahayyül ediyor" denildi.

Google depoladığı bilgileri etkilemek için kullanacak

Haberde, sekiz dakikalık videoda, Google'ın elindeki verilerin "bir kayıt defteri" olarak tanımlandığı ve bunların pasif kayıtlar olmaktan çıkarılarak, insanların eylemlerini şirketin "değerlerine" uygun bir şekilde etkileyebileceğinin belirtildiği vurgulandı.

BÖYLE BİR GELECEK MÜMKÜN

Ancak analistler, bu videoda tarif edilene benzer bir geleceğin olasılık dahilinde olduğunu söylüyor.

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