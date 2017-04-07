Google Fact Check özelliğini Türkiye'de kullanıma sunuyor

Google 'Fact Check' yani doğruluk kontrolünü küresel çapta Google Arama ve Haberler'de kullanıma sundu. Türkiye'de de kısa sürede kullanıma geçilmesi bekleniyor.

Kullanıcıların faydalı ve doğru bilgiyi bulmasını sağlayarak kaliteli bilgiye erişime imkan tanıyacak bu uygulamayla her gün her dakika yayınlanan binlerce haberin doğrulu kontrol edilerek okuyucuların yanıltılmasının önüne geçilecek.

DÜNYA ÇAPINDA KULLANIMA SUNDU

Özellikle ABD'deki seçimler sırasında yayılan çok sayıda yalan ve yanlış haber ülkede büyük tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Google birkaç ülkede 'Fact Check'i kullanıma sunmuştu. İşte Google o uygulamayı artık dünya çapında kullanıma sundu.

FACT CHECK ETİKETİ YER ALACAK

Google Haberler'in kullanımda olduğu her yerde ve arama sonuçlarının kullanıldığı tüm dillerde Fact Check görülebilecek. Buna göre Google arama sonuçlarında ve Google Haberler'de doğruluk kontrolünden başarıyla geçen haberlerde 'Fact Check' etiketi yer alacak.

Türkiye'de uygulamanın birkaç gün içinde kullanıma sunulmasının bekleniyor.