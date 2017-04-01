Google Haritalar'a Pac-Man oyunu geldi

1 Nisan’a özel olarak her sene Pac-Man’i ağırlayan Google Maps, bu sene Ms. Pac-Man’e ev sahipliği yapıyor. Google Maps’e girerek haritalar üzerinden Pac-Man oynayabilirsiniz.

1 Nisan şerefine her sene dünyaca ünlü oyun Pac-Man’i haritalarına uyarlayan Google Maps, bu sene hayaletlerden kaçma görevini Ms. Pac-Man’e verdi. Google Maps’e girerek, eğlenceli oyunu senede bir kereye mahsus olarak haritalar üzerinde oynayabilirsiniz.

Oyunu başlatmak adına Google Maps’in sol alt kısmında bulunan “insert the coin” seçeneğine tıklamanız yeterli. Google Maps, seçeneğe tıkladığınız zaman üzerinde bulunduğunuz bölgeye yakın bir yer seçiyor (bölgedeki yolların belirli bir sayının üzerinde olması gerek) ve Ms. Pac-Man’in nasıl yönlendirilebileceğini gösteriyor. Gerçek caddelerin ve sokakların dahil olduğu oyun çok eğlenceli.

