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Google Haritalar'dan engellilere özel harita

Teknoloji devlerinden Google, haritalarında fiziksel engelliler için rota oluşturmaya başladı.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 09:25..
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Tekerlekli sandalye kullanıcıları artık Google'dan tekerlekli sandalye sürüşüne müsait en ideal rotaları bulabilecek.

Toplu taşıma araçları duraklarına geçişi sağlayan merdivenlerden çıkmaları mümkün olmayan tekerlekli sandalye kullancıları, asansör ve rampa olan durakları bulmak durumunda kalıyor. Bu durakların hangilerini olduğunu bilememek de şehir içi hareket kabiliyetlerini daha da sınırlandırıyor.

TEKERLEKLİ SANDALYE İÇİN ÖZEL GÜZERGAH

Google ise bu durumu kolaylaştırmak için Haritalar'ına yeni bir özellik getirdi. Şimdiye kadar araç, yaya, bisiklet yolu, toplu taşıma güzergahları bildiren Google, tekerlekli sandalye için erişilebilir güzergahlar da belirleyecek.

Tekerlekli sandalye kullanıcıları gitmek istedikleri hedefi seçtikten sonra, kendileri için en ideal toplu taşıma araçlarının ve duraklarının hesaba katıldığı güzergahlar bulabilecek.

Bunun için yol tarifi istemeden önce  ‘Tekerlekli sandalye uyumlu’ seçeneğini işaretlemek yeterli.

YAŞLILAR VE BEBEK ARABALARI İÇİN DE ÇÖZÜM

Bu özellik yalnızca tekerlekli sandalye kullanıcıları için değil, yaralılar, yaşlılar ya da bebek arabası kullananlar gibi çeşitli sebeplerle hareket kabiliyeti sınırlı olan insanların da hayatını kolaylaştıracak.

HENÜZ TÜRKİYE'DE YOK

Tüm bunların üzücü kısmı ise henüz Türkiye haritalarında bu destek yok. Şimdilik Londra, New York, Tokyo, Mexico City, Boston ve Sidney’de kullanıma sunulan özellik daha fazla ülkeyi de kapsayacak.

Öte yandan İEET'nin sitesinden erişilebilir araçlar ve durakları görmenin mümkün olduğunu belirtmekte fayda var. İstanbul dışında birçok şehirde belediyeler bu alanda çalışmalar yürütüyor.

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