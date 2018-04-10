Google Ömer Şerif için doodle hazırladı

Lübnan asıllı Mısır doğumlu dünyaca ünlü sinema sanatçısı Ömer Şerif, 10 Temmuz 2015'te hayatını kaybetti. Altın Küre Ödüllü aktörün bugün 86'ıncı doğum günü.

DOĞU'NUN AYDINLIK YÜZÜ

Sanatçının doğum günü olan 10 Nisan, Google tarafından özel bir doodle ile kutlandı. Yarım asırı aşan sanat hayatında 100'e yakın filmde rol alan Şerif, Doğu'nun aydınlık ve büyülü siması olarak bilinir.

Dünya sinemasının önde gelen eleştirmenleri ve otoriteleri tarafından 20. yüzyılın en iyi aktörleri arasında gösteriliyordu.

Ünlü sanatçının adıyla özdeşleşen filmi ise, Rus yazar Boris Pastenak'ın aynı adlı romanından uyarlanan Doktor Jivago'dur. 1965 yapımlı film, 2002 yılında yüzyılın en iyi filmleri arasında kendine yedinci sırada yer buldu.

ARABİSTANLI LAWRANCE

Mısırlı oyuncuyu uluslararası üne kavuşturan ve tanınmasını sağlayan film ise, Arabistanlı Lawrence oldu. Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında casusluk faaliyetleri ilen bilinen Lawrence, günümüzde bile hâlâ tartışmaların odağındadır.

Filmde, casus Lawrance''nin yardımcısı olan Arap Şeyhi Şerif Ali rolünde Ömer Şerif'i izledik. Bu filmle birlikte Ömer Şerif dünya sinema kamoyunda büyük takdir topladı, çok sevildi.

İSLAMİYET'E GEÇTİ

Katollik bir ailenin çoçuğu olarak dünyaya gelen ünlü aktör, aşık olduğu aktris Faten Hamam ile evlenmek için din değiştirerek İslamiyet'e geçti. Ömer Şerif'in din değiştirmesi eleştirilse de, o bildiği doğrudan taviz vermedi.

DOODLE NEDİR?

Ünlü santaçıları, bilim insanlarını, yazarları anmak amacıyla Google logosunda yapılan değişikliklere verilen addır.