Google'da yalan haber dönemi bitiyor

Google'ın arama motorunun geliştirilmesinden sorumlu mühendislik bölümünün başındaki Ben Gomes, bir blog yazısıyla kamuoyuna duyurduğu değişikliklerin sahte haberlerin arama sonuçları içinde ön plana çıkmasını engelleyeceğini belirtti.

TEDBİRLER ALINACAK

Sahte haberlerin ve doğruluğu kuşkulu bilgilerin Google'ın arama sonuçlarının yalnızca binde 25'ini oluşturduğunu ifade eden Gomes, platformun güvenilirliğini tesis etmek için bazı tedbirler almayı uygun gördüklerini söyledi.

Arama motorunun algoritmasında yapılan değişiklikler dışında, şirketin, ayrıca arama ifadelerini otomatik olarak tamamlayan "Auto Complete" fonksiyonundaki ayrımcı, aşağılayıcı ve şiddeti özendiren önerilerin çıkarılmasına yönelik düzenlemeler yaptığı belirtildi.

DENETİMDEN GEÇECEK

Google, ayrıca, arama motoruna kullanıcıların "Auto Complete" fonksiyonunda ortaya çıkan tartışmalı ifadeleri şikayet edebilmesini sağlayacak bir mekanizma da ekledi. Bu sayede söz konusu önerilerin bir insanın denetiminden geçmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Google'ın sahte haberlerle mücadelesi geçen aralık ayında çok sayıda sahte haber ve uydurma bilginin şirketin arama sonuçlarında üst sıralarda yer aldığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.