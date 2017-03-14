Google yeni algoritmayla güvenlik sistemini değiştiriyor

Uzun süredir kullanımda olan reCAPTCHA güvenlik adımının siteleri koruduğunu ancak oldukça hantal bir uygulama olduğunu vurgulayan Google, bu düşünceyle ziyaretçilerin içeriklere ulaşma sürelerini hızlandırmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

"BEN ROBOT DEĞİLİM" KUTUCUĞU GİZLENECEK

Teknoloji devi Google yapılan açıklamada, yakın zamanda "Ben robot değilim" kutucuğunun tamamen gizli hale getirileceğini duyurdu.

GOOGLE, İNSAN MI BOT MU AYIRT EDEBİLECEK

Düzenlemeyle birlikte arka planda kullanıcıların IP adresini ve ekrandaki fare hareketleri gibi değişkenlerini takip edecek olan Google, sayfadaki kişinin insan mı yoksa bot mu olduğunu ayırt edebilecek. Böylelikle kullanıcılara 'Sokak tabelası içeren kareleri seçin', 'Ağaç olan görselleri işaretleyin' ya da 'Ekrandaki sayıları girin' gibi istekler yöneltilmeyecek.

GÜVENLİK ADIMLARI DAHA HIZLI GEÇİLECEK

'İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi' ya da daha yaygın adıyla 'CAPTCHA' olarak bilinen güvenlik uygulaması, internet sitelerini ziyaret eden kullanıcının gerçek bir insan mı yoksa kötü niyetli bir bot mu olduğunu ayırt etmeye yardımcı oluyor. Günümüzde birçok platformun tercih ettiği bu sistem sayesinde yılda milyonlarca saldırı engelleniyor. Makine öğrenimi ve gelişmiş risk analizinin bir kombinasyonu olan yeni algoritma ise, güvenlik adımlarını çok daha hızlı gerçekleştirerek içeriklere anında ulaşılmasını sağlayacak.