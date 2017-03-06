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Google'a Türkiye'de soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

06.03.2017 - 12:38
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Google'a Türkiye'de soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 'hakim durumun kötüye kullanılması'yla ilgili bir ihlal bulunup bulunmadığının soruşturulacağı bildirildi. Rekabet Kurulu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

REKABET KURULU'NDAN AÇIKLAMA

"Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; Google Inc., Google International LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 17-06/54-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, yukarıda adı geçen şirketlerin çeşitli faaliyetlerinin, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında ihlal olup olmadığının tespiti amacıyla başlatıldı."

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