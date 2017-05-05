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Google'da en çok aranan kategoriler belli oldu

Yapılan bir araştırmaya göre, nisan ayında en çok aranan kategoriler sıralandı.

05.05.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Havaların ısınması ve baharın gelişiyle kullanıcıların internette aradığı terimler de tamamen değişti. Google en çok aranan kategoriler belli oldu.

Google'da en çok aranan kategoriler belli oldu

ASKERİ OKUL ARAMALARI ARTTI

Bahar döneminde artış yaşayan kategoriler arasında askeri okul aramaları yer aldı. Yakın tarihte açıklanan subay/astsubay alımları, askeri okul kategorisindeki aramaların oranını büyük ölçüde arttıran sebeplerden oldu. Bir önceki aya göre yüzde 160 oranında bir artış yaşandı. Askeri okul aramaları İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinden yapıldı.

HALI VE KİLİM YIKAMACILARINDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Halı ve kilim yıkamacıları kategorisinde de baharın gelişiyle birlikte yüzde 50 oranında artış yaşandı. Kadınların yüzde 65'i, erkeklerin ise yüzde 35'i halı ve kilim yıkamacılarını aradı. Şehir bazında bakıldığında ise İstanbul, İzmir ve Ankara şehirleri halı ve kilim yıkamacıları kategorisinde ön plana çıktı. En çok arama yapan yaş aralığı ise yüzde 53 oranıyla 25-34 yaş olarak tespit edildi.

Google'da en çok aranan kategoriler belli oldu

TATİL ARAMALARINDA HAREKETLİLİK

Yaz aylarının yaklaşmasıyla erken tatil fırsatlarını kaçırmak istemeyen kullanıcılar, en çok seyahat acentalarını aradı. Özellikle 1-30 Nisan dönemi ile bir önceki dönem karşılaştırıldığında yüzde 33 artış görülüyor. Seyahat kategorisindeki aramaların yüzde 52'sini kadınlar, yüzde 48'ini ise erkekler yaptı. Öte yandan oteller de seyahat acentaları gibi artış gösteren aramalar arasında yer alıyor. Otel aramalarında yüzde 44'lük artış yaşanırken, en çok arama erkekler tarafından yapıldı.

Google'da en çok aranan kategoriler belli oldu

EN STRESLİ ŞEHİR İSTANBUL

Son günlerde trend oyuncaklar arasında yer alan stres çarkı da en çok aranan kelimeler arasına girmeyi başardı. Stres çarkı aramalarının yüzde 99'u erkekler tarafından yapılırken, en çok arama yüzde 26'lık oranla İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u yüzde 13 ile Ankara ve yüzde 10 ile Diyarbakır takip etti.

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