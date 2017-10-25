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Google'dan Aşık Veysel'e özel doodle

Google, halk ozanı Aşık Veysel'in 123. doğum gününe özel logo hazırladı.

25.10.2017 - 02:16
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Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoda, Aşık Veysel'in bağlama çalarkenki halinin yanı sıra kilim motifleri yer alıyor.

Doodle'a tıklandığında ünlü ozanla ilgili bilgiler ile türkülerinin yer aldığı sayfaların linkleri ekrana geliyor.

Google'dan Aşık Veysel'e özel doodle

AŞIK VEYSEL KİMDİR

Aşık Veysel lakabıyla tanınan Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894'te Şarkışla'da dünyaya geldi.

Gülizar ile "Karaca" lakaplı çiftçi Ahmet'in oğlu olan Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti.

Oyalanması için babasının aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan usta sanatçı, 1930'da Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile şairler gecesinde tanıştı. Aşık Veysel, Tecer'in verdiği destekle birçok ili dolaşmaya başladı.

Aşıklık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitülerinde saz hocalığı yaptı. Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler 1970'li yıllarda Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Şarkışla'da her yıl Aşık Veysel'in adına şenlik düzenleniyor.

Aşık Veysel, eserlerinde kullandığı yalın Türkçeyle dikkati çekerken, şiirlerinde yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de kaleme alan sanatçının şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.

Ünlü halk ozanı 21 Mart 1973'te akciğer kanseri sonucu yaşamını yitirdi.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

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