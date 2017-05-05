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Google'dan İtalya ile 306 milyon euroluk vergi anlaşması

Merkezi ABD'de bulunan internet arama motoru Google, İtalyan makamlarına 306 milyon avro vergi borcu ödemeyi kabul etti.

05.05.2017 - 04:45
  1. Haberler
  2. Teknoloji

sd

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Google, İtalyan vergi kurumu Agenzia delle Entrate ile vardığı anlaşma çerçevesinde ülkede 306 milyon vergi ödeyecek.

Bu rakamın, 2002-2015 dönemini kapsadığı ve yine bu yıllarda ödenen vergilere ek olarak ödeneceği bildirildi.

Agenzia delle Entrate Direktörü Rosella Orlandi, bu süreçte büyük bir takım çalışması yürüttüklerini, sadece devletin kasasına girecek kaynak açısından değil aynı zamanda gelecekteki getirileri açısından olağanüstü bir sonuç elde ettiklerini kaydetti.

İtalya'da Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl mali polise, Google'a vergilerini ödemesi konusunda resmi bildirimde bulunulması talimatını vermişti.

Daha önce ABD'li teknoloji firması Apple, 2008-2013 döneminde İtalya'ya ödemediği 879 milyon avro tutarındaki vergi için 318 milyon avro ceza ödemeyi kabul etmişti.

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