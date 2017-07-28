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Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregovic, "Düğün ve Cenaze" isimli konserde müzikseverleri coşturdu.

28.07.2017 - 23:26
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Harbiye konserleri kapsamında Kerki Production ve Solfej Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen konser için İstanbul'a gelen sanatçı, sahne performansıyla müzikseverlerin takdirini topladı.

Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

"Düğün ve Cenaze" adını taşıyan konserde 10 kişilik orkestrası ve 3 kişilik vokal ekibiyle hayranlarıyla buluşan Bregovic, "Ederlezi", "Kalasnjikov", "In The Death Car", "Ruzica Si Bla" gibi 10'un üzerinde şarkısını seslendirdi.

Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Yaklaşık bir buçuk saat aralıksız sahnede kalan 67 yaşındaki sanatçı, seslendirdiği tango şarkılarıyla hayranlarına coşkulu anlar yaşattı.

Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

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