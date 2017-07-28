Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Harbiye konserleri kapsamında Kerki Production ve Solfej Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen konser için İstanbul'a gelen sanatçı, sahne performansıyla müzikseverlerin takdirini topladı.

"Düğün ve Cenaze" adını taşıyan konserde 10 kişilik orkestrası ve 3 kişilik vokal ekibiyle hayranlarıyla buluşan Bregovic, "Ederlezi", "Kalasnjikov", "In The Death Car", "Ruzica Si Bla" gibi 10'un üzerinde şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat aralıksız sahnede kalan 67 yaşındaki sanatçı, seslendirdiği tango şarkılarıyla hayranlarına coşkulu anlar yaşattı.