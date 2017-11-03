Görgü tanığı Emrah Serbes'in kazasını anlattı

Emrah Serbes'in İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı civarında yaptığı kazayı emniyete ve sağlık ekiplerine bildiren TIR şoförü Aziz T.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Aziz T.’nin ifadesinde şunları anlattığı öğrenildi;

"22 Eylül günü saat 04.30 sıralarında İzmir’den Aydın’a gidiyordum. İlk dinlenme tesisi çıkışı Torbalı yol ayrımına gelmeden sol tarafımdan kullandığım TIR’ı sallar vaziyette çok hızlı şekilde siyah renkli otomobil beni solladı ve 100 metre ileri orta şeritte seyir halinde olan beyaz renkli araca arkadan çarptı. Çarpma sonucunda beyaz araç solda bulunan bariyerlere çarptı. Arkadan çarpan siyah renkli araç ise sağa kırarak yolun yaklaşık 1.5 metre aşağısına düştü. Havanın yağışlı olması nedeniyle duramadım. Ancak zaman kaybetmeden ilk olarak 112’yi daha sonra ise 155 Polis İmdat hattını aradım.”

Emrah Serbes’in kaza yaptığı otomobil görüntülendi VİDEO



