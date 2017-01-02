taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.763
USD
3,5350
EURO
3,7197
ALTIN
130,80
PETR
56,7300

Görgü tanığı Reina saldırısı anını anlattı

Ortaköy’deki ünlü gece kulübünde yaklaşık 1 yıldır garson olarak çalışan İsmail Aslan, yaşadığı anların kıyamet günü gibi olduğunu söyledi.

İHA | 02.01.2017 - 11:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

Saldırı anında üst katta bulunan 20 yaşındaki İsmail Aslan, yaşanan gürültü sonrası hemen alt kata indiğini ve o esnada saldırganın silahlı saldırısına tanıklık ettiğini söyledi.

KAVGA VAR SANDIM

Saldırı anında üst katta yazlık kısmında çalıştığını belirten Arslan, "Bir anda gürültü duyduk ve bizim personelimizin sağa sola koştuğunu gördüm. Bende alt bölümde müşteriler arasında kavga var sandım. Hemen saldırının olduğu bölüme indim. Merdivenlerden alt kata doğru iner inmez, silah seslerini duydum. Bir anda kendimi mermilerin içinde buldum ve hemen tekrar üst kata doğru koştum. Hemen yazlık bölümde bulunan dükkanlardan birine girdim ve kapıyı kilitledim.

KIYAMET GÜNÜ GİBİYDİ

Teröristin 3 kez şarjör değiştirmesinin sesini duydum. Yaklaşık 10-15 dakika falan bekledim. Sonra Özel Harekat polisleri gelip bizi aldı. Sonra bizi karakola götürdüler. Kıyamet günü gibiydi. Gece-gündüz birlikte olduğum, birlikte çalıştığım arkadaşlarım saldırıda hayatını kaybetti. Çok üzgünüm. Mekanları cennet olsun" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

181
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

65
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

65
Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

229
Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

83
Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

132
TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

TÜSİAD'dan Reina saldırısı açıklaması

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM