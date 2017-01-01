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Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

Beşiktaş'ta saldırının yaşandığı gece kulübüne eğlenmek için gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı.

İHA | 01.01.2017 - 04:14
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Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

MEKANDAKİ MÜŞTERİ O ANLARI ANLATTI

Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı.

Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık hastane kapısında saldırıda yaralanan eşi Lütfü Uyanık (36) hakkında iyi haberi bekliyor.

Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

Gece kulübündeki müşteri dehşet anlarını anlattı VİDEO

"EŞİM BENİ KORUMAK İÇİN ÜZERİME ATLADI"

Yaşanan dehşet anlarını anlatan Sinem Uyanık, “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım.

İKİ KİŞİ SİLAHLA TARIYORDU, HER YER BARUT KOKUYORDU

Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. üst kata çıktık" şeklinde konuştu.

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