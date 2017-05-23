Görgü tanıkları: Ariana Grande güle güle Manchester dedi

Manchester'da yaşanan saldırı sonrası görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yaşananları 'Savaş filmi sahnesine' benzeten görgü tanığı Andy Holey, patlamanın etkisiyle yere düştüğünü söyledi ve "Ayağa kalktığımda etrafa baktım, her yerde cansız bedenler vardı. 20-30 tane gördüm sanırım. Ölü olduklarını söyleyemem ama ölü gibiydiler" dedi.

"ARİANA 'GÜLE GÜLE MANCHESTER' DEDİ"

Kızıyla konsere giden bir diğer görgü tanığı da, "Ariana, 'Güle güle Manchester! dedi, ışıklar kapandı ve iki büyük patlama sesi geldi. Asansöre binip çıkışa doğru gidiyorduk. Kapılar açıldığında yerde kan gördüm, iki kişi yaralı yatıyordu. Yüzlerinde kan vardı" diye konuştu.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanığı Catherine Macfarlane, "Dışarı çıkıyorduk tam kapının önündeyken çok büyük bir patlama yaşandı herkes çığlık atıyordu" dedi.

Macfarlane, patlama sesinin duyulmasıyla Arena'daki kalabalığın 'panik halde çığlık atarak salondan çıkmaya çalıştğını' söyledi.

Bir diğer görgü tanığı Robert Tempkin "Herkes bağırıp çağırıyordu, kaçışıyordu. Yerde ceketler, cep telefonları vardı. Bazıları kan gördüklerini söylüyordu, bazılarıysa balon veya hoparlörün patladığını söyledi" dedi.