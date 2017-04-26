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Goril seven polisten kostümlü eylem

Goril kostümü giyerek Londra maratonunda emekleyerek yarışan bir polis, yarışın başlamasından iki gün sonra yolun yarısına ulaştı.

26.04.2017 - 12:33
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Goril seven polisten kostümlü eylem

Kendine "GorillaSaver" (goril koruyucusu) adını veren Tom Harrison, gorillerin korunması için mücadele eden bir yardım kuruluşuna para toplamak amacıyla 42 kilometrelik yarışı, goril kostümü ile elleri ve dizlerinin üstünde sürünerek tamamlamaya çalışıyor.

Goril seven polisten kostümlü eylem -VİDEO

Her sabah yerel saatle 08.00'de yola koyulan adam, aslında bir iki çocuklu bir polis memuru.

Goril seven polisten kostümlü eylem

Yardım kuruluşu, Ruanda, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki gorillerin neslinin korunması için çalışmalar yürütüyor.

Goril seven polisten kostümlü eylem

'The Gorilla Organization' adlı yardım kuruluşunun yöneticisi Jillian Miller, Tom'la gurur duyduğunu söylüyor. Jillian Miller, 'GorillaSaver'in kuruluş için en çok para toplayanların başında geldiğini belirtti.

Goril seven polisten kostümlü eylem

'Bay Goril'in hedefi Kongo'nun doğusundaki gorillerin korunması için çalışan bir ekibe en az üç aylık kaynak ve maaş sağlamak için, 2 bin sterlin toplamayı hedefliyor.

Goril seven polisten kostümlü eylem

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