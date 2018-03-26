Görkem Yeltan: Üretebildiğim için mutluyum

Biz onu daha çok ekran önünden oyunculuğu ile tanısak da, Görkem Yeltan, bugün çocuk kitapları yazarı kimliği ile konuğumuz. Kendisi ile kitaplarını, yazdığı şarkı sözlerini, onu mutlu eden şeyleri konuştuk.

ÇOCUK KİTAPLARININ OLMADIĞI BİR YAŞAM DÜŞÜNEMİYORUM

- Görkem Yeltan, tüm duygusuyla, hayalleriyle... kimdir?

Nefes alıp verdiğim, yaşadığım ve üretebildiğim için mutlu olan biriyim.

- Neden çocuk kitapları? Nasıl başladı bu yolculuk?

Çok seviyorum çocuk kitaplarının dünyasını. Bu nedenle de onların olmadığı bir yaşam düşünemiyorum kendim için. Çocuk oyunlarında oyunculuk yapmaya başladığım döneme rastlar çocuk kitaplarıyla böylesine içli dışlı olmam. Olması gerekenleri düşünüp, düşleyip, araştırırken kendimi çocuk edebiyatının içinde gezinirken buldum. Böylesine keyifli bir yolculuktan kopmak istemedim.

BUYAKA ÇOCUK EVİ OYUNCAKLI GÜZEL BİR DÜNYA

- Buyaka Çocuk Evi serisi yeniden hepkitap ile raflarda. Bu serinin sizin için yeri nedir? Diğer kitaplarınızdan farkı ya da ortak noktası nedir?

Buyaka Çocuk Evi, kendi başlarına yaşayan, üreten çocukların hikâyelerinin yer aldığı bir seri. Çok fazla karakterin bir arada olması, bu seri için uydurduğum bir şablonla çalışmayı kazandırdı bana. Oyuncaklı, güzel bir dünya sundu. Bu seriye çalışmak, onunla yaşamak çok keyifliydi.

SARMAŞIK VE KAKTÜS

- Bir de bu kez büyükler için kaleme aldığınız "Sarmaşık ve Kaktüs" var. Biraz bahseder misiniz sarmaşığın kaktüse aşkından. Çocuklar gibi sorgulayan büyükler için başka projeleriniz olacak mı?

"Sarmaşık ve Kaktüs", uzun süre etkisinden kurtulamadığım bir hikâyeydi; Aşkın bana göre farklı bir çizgisinde yürümemi sağlayan. Çizimlerini kitap olarak elime aldığım bu halini de çok seviyorum. Onun akrabası sayılabilecek hikâyeler var çalıştığım. Sarmaşık ve Kaktüs onlar için de güzel bir yol gösterici oldu.

YENİ PROJELER YOLDA

- Kırmızının Günlüğü ve Define Bahçesi ünlü isimlerin seslendirmesi ile masal albümü oldu. Tekrar böyle bir proje düşünür müsünüz?

Bu albümler kendi şirketimizle Yeditepe Müzik’le yaptığımız projeler. Benim çok sevdiğim işlerimizdir. İstanbul Film Festivali’nde nisan ayında ilk kez gösterilecek olan, yönetmenliğini de üstlendiğim ikinci uzun metraj Bağcık’ta, Kırmızı’nın Günlüğü’nden bir bölüm kullandık. O günlere filmimizle yeniden uğramak beni heyecanlandırıyor. Albümlerin ve filmlerin müziklerini de yapan, ortağım Yalçın Akyıldız ve benim için bu çalışmalarımız her zaman çok keyifli. Yeni projelerimiz yolda.

- Biz büyüyoruz ve kirleniyor dünya... Siz hayal gücünüzü korumayı nasıl başardınız?

Beslenmek gerekiyor. Okumak, izlemek, dinlemek... Sanatın her alanından beslenebilmek. Onun incelikleriyle birlikte olmayı yaşam biçimine dönüştürmek.

ŞARKI SÖZLERİ İLE BULUŞMA

- Şarkı sözü de yazıyorsunuz. Mehmet Güreli'nin seslendirdiği "Zamboni Sokağı", "Gecenin Yalnızlığı"... gibi şarkılarda dinledik cümlelerinizi. Başka isimler de var mı? Ya da Mehmet Güreli'nin özel bir anlamı?

Güreli’nin üç albümündeki şarkı sözleri dışında Yalçın Akyıldız’la yaptığımız çocuk projelerimiz var. İlk gençlik yıllarımda bir televizyon programı için yazdığım şarkı sözlerini yolladı bir tanıdığım geçenlerde, sürpriz oldu benim için. Bazen birlikte üretmekten keyif aldığım başka arkadaşlarım için de yazdığım oluyor. Bir film müziği için yazdım örneğin geçenlerde. Daha önce çalıştığım bir yönetmenimin işiydi.

- Oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık... Çok yönlü bir insansınız. Bunlar arasında daha ağır basan hangisi?

Ağır basan yok da zamanı gelen var. Biri kafasını çıkarıveriyor bir anda, ben de onu görmemiş gibi davranamıyorum.

O ANI DÜŞLÜYORUM

- Çocuk kitapları yazmak hayatınıza neler getirdi?

Yaptığım tüm işler için söyleyebilirim sanırım bunu: “Üretmenin verdiği mutluluk.”

- Yazarken en çok hangi duygudasınız?

Kurduğum dünyanın gereklilikleri nelerse, oralarda gezindiğim muhakkak. Bir de bitirdiğim anın bana yaşatacaklarını iyi bildiğimden, o anı düşlüyorum sanırım.

GELECEKTE DE MUTLU HİSSEDECEĞİM

- Geleceğe baktığınızda neleri hayal ediyorsunuz? Şu an hayal ettiklerinizin neresindesiniz?

Gelecekte bizi nelerin beklediğini hangimiz bilebiliriz ki... Neler isteyeceğim, şu an olmayan hangi dünyaları kurmaya kalkışacağım bilemiyorum. Gerçekleştirebildiklerimden mutluluk duyacağımı biliyorum sadece. Şimdi de öyle hissettiğimi bildiğimden.

Damla Karakuş

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