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Görme engelli adam Kocaeli'de gasp edildi

Kocaeli'de görme engelli Recep Açıkgöz, dinlenmek için oturduğu bir bankta soyguncuların hedefi oldu.

İHA | 11.05.2018 - 01:42..
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51 yaşındaki görme engelli Recep Açıkgöz, evine giderken İzmit'te bir banka oturdu. Açıkgöz'ün yanına gelen iki kişi, 55 TL parasının ve cep telefonun bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı.

Görme engelli adam Kocaeli'de gasp edildi

PARA VERMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Görme engelli Açıkgöz ile sohbet eden 2 şahıs, Açıkgöz’e para vermek istediklerini söyledikten sonra Açıkgöz’ün görmediğini fırsat bilerek yanındaki el çantasını alıp bir anda olay yerinden ayrıldılar.

Şahısların gitmesinin arından yanındaki el çantasına uzanan Açıkgöz ise çantayı bulamayınca çalındığını fark etti.

Görme engelli adam Kocaeli'de gasp edildi

EMNİYET ŞAHISLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bir süre daha çantasını aradıktan sonra çalındığından emin olan Açıkgöz, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Açıkgöz’ü ifadesini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürdü.

Burada ifadesi alınan Açıkgöz, çantasında 55 TL para, cep telefonu ve telefon kartlarının olduğunu söyleyerek şahıslardan şikayetçi oldu

İfadesinin ardından polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Açıkgöz evine bırakılırken, kimliği belirsiz 2 şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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