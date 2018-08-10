Görme engelli genç kız roman yazdı

Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde yaşayan Fatmanur Benli, görme engeline rağmen hayata sımsıkı sarılarak görme engelliler okuluna gidip Braille alfabesi sayesinde kendini geliştirdi.

Sesli komutla yazı yazan ve 2 yılda romanını tamamlayan Fatmanur'un kitabı, Wattpad uygulaması üzerinden 20 bin kişi tarafından okundu.

"BENİM İÇİN OLDUKÇA ZOR OLDU"

En büyük hayalinin kitap yazmak olduğunu belirten Fatmanur, "Hayalim yazar olmaktı. Duygularımı paylaşmak adına kitap okuma uygulaması Wattpad'da birkaç satır yazmaya çalıştım. Yazdıkça yazdım benim için oldukça zor oldu. Eserim psikoloji tarzında genç bir kızın iç dünyasını anlatıyor. Bir yazara aşık gen kıç aşkının imkansız olduğun düşünüyor ama yine de sevmekten vazgeçmiyor konusu bu şekilde. Yaklaşık 350 sayfa olan yazılarımı kitaba dönüştürme hayalim için internet üzerinden güvenebileceğim bir yayın evi araştırıyordum ve yayın evine ulaştım bana çok mütevazi davrandılar ve destek oldular kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.





"UMUT EDEREK YAŞASINLAR İSTİYORUM"

Engellilerin bir şeyler başarabildiklerini insanlara kanıtlamak istediğinin altını çizen Fatmanur Benli, "Bu kitap daha çok insana ulaşsın ki başarabileceklerini umut ederek yaşasınlar istiyorum. 3 yıldır üniversite sınavına giriyorum ama matematik yapamadığım için eşit ağırlık puanım düşük geliyor ve devlet okullarına giremiyorum, eğer bu kitaptan satış olursa özel üniversitede psikoloji okumak istiyorum." diye konuştu.

UMUTLA TEDAVİ OLMAYI BEKLİYOR

Doğuştan yüzde 95 görme engelli olan Benli, tedavi için Ankara'da özel bir hastaneye gittiklerini, doktorların 2018 yılında gözlerinin daha iyi görebilmesi için bir gelişme olabileceğini söylediklerini belirterek umutla beklediğini ifade etti.

Yayınevi sahibi Aşir Alkaç ise Fatmanur'un kendilerine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve kendisine destek olduklarını belirtti. Alkaç, Yayladağı Kaymakamlığının da destek verdiği romanın ilk baskısının bir ay içerisinde tamamlanacağını ve Türkiye geneline dağıtımının yapılacağını söyledi.





"ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERDİK"

İki çocuğunun da doğuştan görme engelli olduğunu belirten baba Hasan Benli ise yılmadan yıkılmadan çocuklarını büyüttüklerini belirterek, "Kızım kitap yazmak istedi elimizden gelen desteği verdik, bir oğlum bir kızım var ikisi de görme engelli. Doktorlar ikisi için de umut olduğunu söylüyorlar. Tıp her geçen gün ilerliyor devlet büyüklerimizden çocuklarımın tedavisi için yardım bekliyorum." dedi.