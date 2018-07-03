Görme engelli gencin başarısı

Görme ve kısmi işitme engeli olan Serdar Fırtına, 3.5 yılda Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Diploma töreninde alkışlarla kutlanan Serdar Fırtına, 3 yaşında,hastalığa yakalanarak yavaş yavaş görme yetisini kaybetti.

"ARKADAŞLARIM BANA ÇOK YARDIM ETTİ"

Serdar Fırtına, "En fazla desteği sınıf arkadaşlarımdan gördüm. Akademisyeninden çalışanına kadar herkes eğitim hayatımı benim için kolaylaştırdı. Ailemin desteğini hep hissettim. Bütün derslerimi birlikte çalışıp tekrar ettik, günlerce sınavlara hazırlandık. Babam da benimle birlikte diploma almasa da bir hukukçu kadar bilgi sahibi oldu. Bundan sonraki hedefim, stajımın ardından avukatlık yapmak ya da bir devlet kurumunda hukuk müşavirliği yapmak. Belki daha sonra savcılık, hakimlik sınavlarına da girebilirim." dedi.