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Görme engelli gencin eğitim başarısı

Diyarbakır'da yaşayan Habat Baran, büyük emekle hazırlandığı üniversite sınavında ilk 5 bin öğrenci arasına girerek Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

AA | 20.10.2018 - 11:50..
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İlkokulu yetiştirici sınıf öğretim programı kapsamında tamamlayan, ortaokulun ardından açık öğretim lisesinden mezun olan Habat Baran, büyük bir gayretle hazırlandığı üniversite sınavındaki başarısıyla Hukuk Fakültesinde okuma hayalini gerçekleştirdi.

TAKDİR TOPLADI

Maddi imkansızlıklar nedeniyle İstanbul'da okuyamayan Habat Baran, geri kalmamak için misafir öğrenci olarak Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesindeki derslere giriyor. Habat'ın engelleri aşarak gösterdiği başarı takdir topluyor.

Görme engelli gencin eğitim başarısı

ARKADAŞLARI YARDIM EDİYOR

Yaşamının geçtiği Sur ilçesinin her sokağını bilen Habat Baran, her sabah erkenden kalkarak tek başına ilçenin dar sokaklarından yürüyerek otobüsle  Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesinin yolunu tutuyor.

Durakta bekleyen arkadaşının yardımıyla fakülteye giden ve derslere giren Habat Baran'a, dersten sonra bir grup arkadaşı okulun bahçesinde ders kitaplarını okuyor.

Görme engelli gencin eğitim başarısı

SES KAYITLARINI DİNLEYEREK DERS ÇALIŞIYOR

Baran, evde de arkadaşlarının gönderdiği ses kayıtlarını dinleyerek derslerine çalışıyor. Kendisine yeterli burs sağlanması halinde ikinci dönemi kendi okulunda okumayı arzu eden Baran, eğitimini tamamlayıp iyi bir hukukçu olmak istiyor.

Görme engelli gencin eğitim başarısı

İSTANBUL'DA OKUMAK İSTİYOR

Habat Baran, "Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bana bilgisayar verdiler, devam etmem halinde bana yardımcı olması için bir asistan görevlendireceklerdi. Her türlü kolaylığı sağladılar. Ancak maddi imkansızlar sonucu döndüm. Hep İstanbul'da okumak istedim. Yurt dışına gitme imkanım daha fazla olur. Eğitim açısından daha iyi imkanlara sahip. Küçüklüğümden bu yana İstanbul'da okumak hayalimdi" şeklinde konuştu.

Görme engelli gencin eğitim başarısı

"HABAT'I ÇOK SEVDİK"

DÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Kübra Nur Tuzur da Baran ile okulda tanıştıklarını, her sabah kendisini duraktan aldığını, birlikte derslere girdiklerini söyledi. Tuzur, "Güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Onu çok sevdik. Bir grup arkadaşımızla ders kitaplarını sesli okuyup, kaydını Habat'a gönderiyoruz. İhtiyaçları konusunda ona yardımcı oluyoruz" dedi.

Görme engelli gencin eğitim başarısı

Görme engelli gencin eğitim başarısı

Görme engelli gencin eğitim başarısı

Görme engelli gencin eğitim başarısı

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