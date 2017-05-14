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Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Manisa'da, görme engelli 27 yaşındaki Hülya Gül, ördüğü bebekleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

14.05.2017 - 11:36
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Bulgaristan'da prematüre olarak dünyaya gelen Hülya Gül, kuvöze konuldu. Gül'ün kuvöze konulduğu sırada iddiaya göre doktorunun bantlamayı unutması nedeniyle ışık alan göz damarları kurudu. Doktorun hatası nedeniyle Gül'ün her iki gözü, görme yetisini kaybetti. Annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Gül, katıldığı 'Örgü Bebek Örme Kursu' sayesinde şişle bebek örmeyi öğrendi.

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

SİPARİŞLE ÖRÜP SATIYOR

Ayda bir veya iki bebek üreten Gül, hazırladığı bebekleri 30 ila 50 lira arasında satarak, aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Bebek örerken kendini mutlu hissettiğini belirten Hülyla Gül şunları anlattı:
"2014 yılında başladım. O gün bugündür yapıyorum. Halk eğitimde farklı kurslara gideceğimi umut ediyordum ama bana 'Örgü Bebek Örme Kursu'na gideceğimi söylediler. Ben başlarda yapamayacağımı düşündüm. Arkadaşlar ve hocamın desteği ile örmeye başladım. Şimdi ise isteyenlere sipariş üzerine satıyorum. Bebeğin tamamlanma aşaması ise 7 ila 10 gün arası sürüyor. Çok zor olduğu için ayda bir veya iki tane yapabiliyorum. İnsanlar benden sipariş olarak bebek istedikleri zaman ben mutlu oluyorum."
Engelli çocuğu olan ailelere seslenen Hülya Gül, "Engelli çocuklarını bu tip kurslara göndersinler." dedi.

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

Görme engelli Hülya bebek örüp satıyor

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