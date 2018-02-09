Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi ile Amasya Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Amasya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde açılan kursta yoklama ve sayma yöntemini öğrenip şişlerle yelek, kazak, patik, bere ve atkı yapan görme engelli kadınlar bu sefer de Afrin’de terör örgütlerine karşı mücadele eden askerler için kolları sıvadılar.

Görme engelli kadınlar Mehmetçik için örüyorlar

"ASKER KARDEŞİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Harekatın başlamasından bu yana Afrin’de olan ağabeyi Tankçı Uzman Çavuş Ömer Gökçurak ile silah arkadaşları için görmeden örgü yapan Merve Gökçurak, “Asker kardeşi olduğum için çok mutluyum. Ağabeyimle gurur duyuyorum. Onlara dua ediyoruz.” dedi.

"BU EMEĞİMİZ ONLAR İÇİN AZ BİLE"

Kursiyerlerden Arife Karataş, kendisi gibi görme engelli olan kardeşi Fadime Duman ile birlikte ördüklerini, bir an evvel tamamlamak için kursun ardından evlerine gittiklerinde de geç saatlere kadar çalıştıklarını söyledi. Afrin’den gelen haberleri sürekli takip ettiklerini belirten Duman da, “Askerlerimiz orada zor şartlar altında bizler için çatışıyorlar, görev yapıyorlar. Bu emeğimiz onlar için az bile.” diye konuştu.

Üyelerinin davranışlarının kendisini de duygulandırdığını anlatan Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar ise, “Zor şartlarda, kış koşullarında yurdumuzun korunması için mücadele eden ülkemizin medarı iftiharı Mehmetçiklerimize arkadaşlarımızın örmüş olduğu atkı ve bereleri ulaştıracağız.” şeklinde konuştu.